SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Hypothekarbank Lenzburg-Anteile bei 4 340,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Hypothekarbank Lenzburg-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,230 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4 140,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 953,92 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 297,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at