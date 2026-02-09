Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Rentable Hypothekarbank Lenzburg-Investition? 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an diesem Tag 4 340,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,304 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 354,84 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 06.02.2026 auf 4 060,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,45 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 291,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

