SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Hypothekarbank Lenzburg-Papier bei 4 300,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,326 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 674,42 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 30.04.2026 auf 4 160,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 3,26 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Hypothekarbank Lenzburg belief sich jüngst auf 299,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at