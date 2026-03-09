Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Langfristige Investition
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4 300,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,023 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 06.03.2026 94,42 CHF wert, da der Schlussstand 4 060,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 5,58 Prozent.
Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 291,89 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG
Analysen zu Hypothekarbank Lenzburg AG
Aktien in diesem Artikel
|Hypothekarbank Lenzburg AG
|4 480,00
|0,00%
