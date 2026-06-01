SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Hypothekarbank Lenzburg-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4 300,00 CHF. Bei einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,023 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (4 120,00 CHF), wäre die Investition nun 95,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,19 Prozent.

Hypothekarbank Lenzburg erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 296,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at