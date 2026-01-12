Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Hypothekarbank Lenzburg-Investment im Blick
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4 200,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,238 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 971,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 080,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 2,86 Prozent.
Hypothekarbank Lenzburg wurde am Markt mit 293,06 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG
Analysen zu Hypothekarbank Lenzburg AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hypothekarbank Lenzburg AG
|4 360,00
|0,00%