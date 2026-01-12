Hypothekarbank Lenzburg Aktie

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

Hypothekarbank Lenzburg-Investment im Blick 12.01.2026 10:03:45

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4 200,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,238 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 971,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 080,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 2,86 Prozent.

Hypothekarbank Lenzburg wurde am Markt mit 293,06 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Hypothekarbank Lenzburg AG 4 360,00

