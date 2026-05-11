Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Rentables Hypothekarbank Lenzburg-Investment? 11.05.2026 10:04:47

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel wäre eine Hypothekarbank Lenzburg-Kapitalanlage von vor 10 Jahren heute wert

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier statt. Der Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers betrug an diesem Tag 4 193,05 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,024 Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,17 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Papiers am 08.05.2026 auf 4 200,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Hypothekarbank Lenzburg bezifferte sich zuletzt auf 301,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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