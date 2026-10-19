Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Hypothekarbank Lenzburg-Investition im Blick
|
19.10.2026 10:04:18
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel wäre eine Hypothekarbank Lenzburg-Kapitalanlage von vor 5 Jahren heute wert
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Anteile betrug an diesem Tag 4 240,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,358 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 905,66 CHF, da sich der Wert einer Hypothekarbank Lenzburg-Aktie am 16.10.2026 auf 4 200,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,94 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Hypothekarbank Lenzburg eine Börsenbewertung in Höhe von 301,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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