Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Profitabler Hypothekarbank Lenzburg-Einstieg?
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Wäre eine Anlage in Hypothekarbank Lenzburg von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an diesem Tag 4 163,32 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,402 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 943,98 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Papiers am 03.07.2026 auf 4 140,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 0,56 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Hypothekarbank Lenzburg belief sich zuletzt auf 297,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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