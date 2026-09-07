SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Wäre eine Anlage in Hypothekarbank Lenzburg vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 4 100,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,439 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wären am 04.09.2026 10 097,56 CHF wert, da der Schlussstand 4 140,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +0,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 297,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at