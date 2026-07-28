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Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Idorsia-Performance 28.07.2026 10:03:44

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Idorsia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Idorsia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Idorsia-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Idorsia-Papier bei 2,85 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 508,772 Idorsia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Idorsia-Aktie auf 6,63 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 263,16 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 132,63 Prozent.

Am Markt war Idorsia jüngst 1,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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