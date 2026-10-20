SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Idorsia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Idorsia-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Idorsia-Aktie bei 3,82 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Idorsia-Aktie investierten, hätten nun 2 617,801 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 947,64 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 19.10.2026 auf 4,18 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 947,64 CHF, was einer positiven Performance von 9,48 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Idorsia belief sich zuletzt auf 1,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at