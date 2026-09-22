Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Hochrechnung
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Idorsia-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Idorsia-Aktie an diesem Tag 3,90 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Idorsia-Aktie investierten, hätten nun 256,739 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 4,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 231,32 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,13 Prozent vermehrt.
Idorsia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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