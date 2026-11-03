Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Performance unter der Lupe
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03.11.2026 10:03:41
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Idorsia-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 03.11.2021 wurde das Idorsia-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,85 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53,050 Idorsia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 4,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 225,68 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 77,43 Prozent.
Der Börsenwert von Idorsia belief sich zuletzt auf 1,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
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