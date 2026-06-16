SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Idorsia gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Idorsia-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,96 CHF. Bei einem Idorsia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 385,208 Idorsia-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (4,65 CHF), wäre das Investment nun 1 791,99 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 82,08 Prozent vermindert.

Idorsia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,16 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at