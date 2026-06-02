Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Lukratives Idorsia-Investment?
|
02.06.2026 10:04:20
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Idorsia-Aktie betrug an diesem Tag 1,65 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 60,680 Idorsia-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,39 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 266,38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 166,38 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 1,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Nachrichten zu Idorsia AG
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
28.05.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
28.05.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert nachmittags (finanzen.at)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.05.26