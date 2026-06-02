Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Lukratives Idorsia-Investment? 02.06.2026 10:04:20

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor einem Jahr verdient

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Idorsia von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Idorsia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Idorsia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Idorsia-Aktie betrug an diesem Tag 1,65 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 60,680 Idorsia-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,39 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 266,38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 166,38 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Idorsia einen Börsenwert von 1,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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