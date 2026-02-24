Idorsia Aktie
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Idorsia-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Idorsia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Idorsia-Papier an diesem Tag 24,94 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Idorsia-Aktie investiert, befänden sich nun 40,096 Idorsia-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.02.2026 auf 3,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 85,34 Prozent.
Idorsia war somit zuletzt am Markt 906,07 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
