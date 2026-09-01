Idorsia Aktie

Idorsia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438

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Langfristige Anlage 01.09.2026 10:03:56

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren eingebracht

SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Idorsia von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Idorsia-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 01.09.2023 wurden Idorsia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Idorsia-Papier an diesem Tag 5,24 CHF wert. Bei einem Idorsia-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 191,022 Idorsia-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 943,65 CHF, da sich der Wert eines Idorsia-Papiers am 31.08.2026 auf 4,94 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,64 Prozent.

Idorsia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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