SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Idorsia eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,86 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 721,501 Idorsia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 3 290,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,56 CHF belief. Damit wäre die Investition 67,10 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Idorsia bezifferte sich zuletzt auf 988,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

