Idorsia Aktie
WKN DE: A2DTEB / ISIN: CH0363463438
|Investmentbeispiel
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Idorsia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,86 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 721,501 Idorsia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.12.2025 3 290,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,56 CHF belief. Damit wäre die Investition 67,10 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Idorsia bezifferte sich zuletzt auf 988,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Nachrichten zu Idorsia AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Zuversicht in Zürich: SPI am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
22.12.25
|Schwacher Handel: So bewegt sich der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt zum Start des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
18.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Titel Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Idorsia AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Idorsia AG
|4,92
|7,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.