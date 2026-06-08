SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Implenia gewesen.

Die Implenia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Implenia-Anteile bei 55,71 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Implenia-Aktie investierten, hätten nun 17,951 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 65,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 181,15 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,12 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Implenia eine Marktkapitalisierung von 1,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at