SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Implenia-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Implenia-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Implenia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,242 Implenia-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.06.2026 170,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75,90 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 70,18 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Implenia belief sich zuletzt auf 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at