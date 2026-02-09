Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Profitable Implenia-Investition?
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Implenia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,04 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Implenia-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 369,822 Implenia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 74,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 27 514,79 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 175,15 Prozent.
Implenia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,37 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Implenia AG
