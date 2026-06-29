Implenia Aktie

Implenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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Rentabler Implenia-Einstieg? 29.06.2026 10:03:53

SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Implenia-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Implenia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Implenia-Anteile an diesem Tag 23,66 CHF wert. Bei einem Implenia-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,265 Implenia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.06.2026 auf 70,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 996,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 199,66 Prozent vermehrt.

Der Implenia-Wert an der Börse wurde auf 1,29 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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