SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Implenia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Implenia-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Implenia-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 29,20 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hat, hat nun 342,466 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 67,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 150,68 CHF wert. Damit wäre die Investition um 131,51 Prozent gestiegen.

Implenia war somit zuletzt am Markt 1,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at