Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Langfristige Anlage
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Implenia-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,70 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,519 Implenia-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 76,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 192,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,70 Prozent vermehrt.
Implenia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
