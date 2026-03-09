SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Implenia von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Implenia-Einstiegs gewesen.

Die Implenia-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Implenia-Papier bei 27,08 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,693 Implenia-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 271,42 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 06.03.2026 auf 73,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 171,42 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Implenia belief sich jüngst auf 1,34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at