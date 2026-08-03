SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Implenia-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Implenia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,33 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,875 Implenia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Implenia-Aktie auf 64,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,00 CHF wert. Damit wäre die Investition um 20,00 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Implenia bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at