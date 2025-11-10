Implenia Aktie
10.11.2025
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.11.2022 wurde das Implenia-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Implenia-Anteile an diesem Tag 39,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 256,410 Implenia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Implenia-Aktien wären am 07.11.2025 15 512,82 CHF wert, da der Schlussstand 60,50 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 15 512,82 CHF entspricht einer Performance von +55,13 Prozent.
Implenia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,11 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
