SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Implenia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Implenia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Implenia-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,75 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,721 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,79 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 27.03.2026 auf 63,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,79 Prozent.

Am Markt war Implenia jüngst 1,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at