SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Implenia-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Implenia-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Implenia-Papiers betrug an diesem Tag 25,16 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,746 Implenia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 143,88 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 09.01.2026 auf 79,10 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 214,39 Prozent erhöht.

Insgesamt war Implenia zuletzt 1,46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at