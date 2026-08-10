Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Rentable Implenia-Investition?
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Implenia von vor einem Jahr abgeworfen
Die Implenia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Implenia-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,065 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 62,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 063,14 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 063,14 CHF entspricht einer Performance von +6,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Implenia belief sich zuletzt auf 1,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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