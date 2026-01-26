SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Implenia-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Implenia-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Implenia-Aktie 30,90 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,236 Implenia-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (74,70 CHF), wäre das Investment nun 241,75 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 141,75 Prozent.

Alle Implenia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at