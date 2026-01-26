Implenia Aktie

Implenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

Implenia-Anlage im Blick 26.01.2026 10:04:21

SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Implenia von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Implenia-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Implenia-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Implenia-Aktie 30,90 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,236 Implenia-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (74,70 CHF), wäre das Investment nun 241,75 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 141,75 Prozent.

Alle Implenia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Implenia AG 79,70 -0,87% Implenia AG

