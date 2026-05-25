Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Rentable Implenia-Investition?
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Implenia-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Implenia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Implenia-Aktie bei 46,00 CHF. Bei einem Implenia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 217,391 Implenia-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 12 869,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 59,20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 28,70 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Implenia eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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