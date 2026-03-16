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Implenia Aktie

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WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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Implenia-Anlage 16.03.2026 10:04:12

SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Implenia-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Implenia-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50,17 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 19,934 Implenia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Implenia-Papiere wären am 13.03.2026 1 437,21 CHF wert, da der Schlussstand 72,10 CHF betrug. Mit einer Performance von +43,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Implenia einen Börsenwert von 1,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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