Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Hochrechnung
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Implenia von vor 5 Jahren verdient
Am 04.05.2021 wurden Implenia-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,24 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Implenia-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 381,098 Implenia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Implenia-Papiers auf 61,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 437,50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 134,38 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Implenia eine Marktkapitalisierung von 1,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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