Implenia Aktie
WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554
|Implenia-Investition
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Wert Implenia-Aktie: So viel wäre eine Implenia-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert
Vor 1 Jahr wurde das Implenia-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Implenia-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 65,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,529 Implenia-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,85 CHF, da sich der Wert einer Implenia-Aktie am 02.10.2026 auf 65,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,15 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Implenia bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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