SPI-Wert Ina Invest-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Ina Invest gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ina Invest-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Ina Invest-Anteile bei 19,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Ina Invest-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 52,083 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 911,46 CHF, da sich der Wert eines Ina Invest-Anteils am 01.09.2023 auf 17,50 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 8,85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ina Invest eine Marktkapitalisierung von 170,57 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Ina Invest-Aktie fand am 12.06.2020 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Ina Invest-Aktie bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

