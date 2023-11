SPI-Wert Ina Invest-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ina Invest-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 20.11.2022 wurde das Ina Invest-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,45 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,141 Ina Invest-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2023 auf 17,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,95 CHF wert. Mit einer Performance von -11,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Ina Invest jüngst 168,53 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der Ina Invest-Aktie an der Börse SWX war der 12.06.2020. Damals wurde der erste Kurs eines Ina Invest-Anteils bei 23,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at