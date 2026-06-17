INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|INFICON-Performance im Blick
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades INFICON-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die INFICON-Anteile bei 32,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,769 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 181,54 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 16.06.2026 auf 168,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 418,15 Prozent vermehrt.
Der INFICON-Wert an der Börse wurde auf 4,23 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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