Vor Jahren in INFICON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

INFICON-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das INFICON-Papier letztlich bei 105,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 95,057 INFICON-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 154,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 657,79 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 46,58 Prozent.

INFICON war somit zuletzt am Markt 3,81 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at