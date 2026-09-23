INFICON Aktie

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WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

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Profitabler INFICON-Einstieg? 23.09.2026 10:03:49

SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen INFICON-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der INFICON-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das INFICON-Papier letztlich bei 107,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,931 INFICON-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 169,83 CHF, da sich der Wert eines INFICON-Papiers am 22.09.2026 auf 182,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 69,83 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von INFICON betrug jüngst 4,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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