INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Lukrativer INFICON-Einstieg?
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit INFICON-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INFICON-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,449 INFICON-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (172,00 CHF), wäre die Investition nun 1 797,28 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,73 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von INFICON belief sich zuletzt auf 4,41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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