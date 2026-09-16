INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Lukrative INFICON-Investition?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.09.2025 wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die INFICON-Aktie bei 96,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,306 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 157,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 239,67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 62,40 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von INFICON betrug jüngst 3,83 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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