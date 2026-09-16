INFICON Aktie

INFICON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative INFICON-Investition? 16.09.2026 10:03:41

SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein INFICON-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen INFICON-Investment gewesen.

Am 16.09.2025 wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die INFICON-Aktie bei 96,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die INFICON-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 103,306 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 157,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 239,67 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 62,40 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von INFICON betrug jüngst 3,83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu INFICON HOLDING AG

mehr Nachrichten

Analysen zu INFICON HOLDING AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

INFICON HOLDING AG 168,20 1,94% INFICON HOLDING AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen