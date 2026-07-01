INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Langfristige Investition
|
01.07.2026 10:04:13
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das INFICON-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 108,00 CHF. Bei einem INFICON-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,926 INFICON-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.06.2026 auf 182,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168,70 CHF wert. Damit wäre die Investition 68,70 Prozent mehr wert.
INFICON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,27 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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