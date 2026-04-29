SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren INFICON-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der INFICON-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen INFICON-Anteile an diesem Tag bei 86,70 CHF. Bei einem INFICON-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,153 INFICON-Aktien. Die gehaltenen INFICON-Anteile wären am 28.04.2026 162,63 CHF wert, da der Schlussstand 141,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +62,63 Prozent.

INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at