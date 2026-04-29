INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|INFICON-Investment im Blick
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29.04.2026 10:03:44
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in INFICON von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der INFICON-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen INFICON-Anteile an diesem Tag bei 86,70 CHF. Bei einem INFICON-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,153 INFICON-Aktien. Die gehaltenen INFICON-Anteile wären am 28.04.2026 162,63 CHF wert, da der Schlussstand 141,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +62,63 Prozent.
INFICON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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