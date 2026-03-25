INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|INFICON-Anlage im Blick
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden INFICON-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,646 INFICON-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.03.2026 3 098,10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97,90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 209,81 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von INFICON belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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