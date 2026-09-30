SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine INFICON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in INFICON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem INFICON-Papier statt. Diesen Tag beendeten die INFICON-Anteile bei 109,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das INFICON-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,124 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (190,20 CHF), wäre die Investition nun 1 735,40 CHF wert. Damit wäre die Investition um 73,54 Prozent gestiegen.

Alle INFICON-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at