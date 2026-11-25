INFICON Aktie
WKN DE: A4176W / ISIN: CH1431598916
|Profitabler INFICON-Einstieg?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel hätte eine Investition in INFICON von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem INFICON-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die INFICON-Aktie bei 115,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die INFICON-Aktie investiert, befänden sich nun 0,870 INFICON-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 148,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,70 CHF wert. Mit einer Performance von +28,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
INFICON wurde am Markt mit 3,84 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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