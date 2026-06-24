SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem INFICON-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die INFICON-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden INFICON-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 102,80 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 97,276 INFICON-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des INFICON-Papiers auf 178,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 334,63 CHF wert. Mit einer Performance von +73,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

INFICON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,59 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at