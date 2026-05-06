SPI-Wert INFICON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in INFICON von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in INFICON-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades INFICON-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das INFICON-Papier letztlich bei 101,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9,843 INFICON-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen INFICON-Aktien wären am 05.05.2026 1 484,25 CHF wert, da der Schlussstand 150,80 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 48,43 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für INFICON eine Börsenbewertung in Höhe von 3,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at